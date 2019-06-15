التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه أبها

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة.

وأكد المالكي، أنه يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات دائمًا، مشددًا على حق المملكة العربية السعودية المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.