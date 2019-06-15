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    العربية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

    09:29 م السبت 15 يونيو 2019
    العربية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

    صاروخ بالستي - ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخ باليستي في سماء مدينة أبها، جنوبي غرب المملكة، وذلك بحسب ما ذكره مراسل فضائية العربية.

    فيما أعلنت ميليشيات الحوثي، إطلاق صواريخ باليستية على مدينتي أبها وجازان.

    يذكر أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدفت منذ أيام مطار أبها السعودي، بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

    صاروخ بالستي السعودية قوات الدفاع الجوي السعودية مدينة أبها

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