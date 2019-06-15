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    وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع رئيس البرلمان القبرصي تعزيز العلاقات الثنائية

    09:08 م السبت 15 يونيو 2019
    وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع رئيس البرلمان القبرصي تعزيز العلاقات الثنائية

    الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

    نيقوسيا - أبوظبي (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، جرى ذلك خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارته الرسمية إلى قبرص.

    وأكد آل نهيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع قبرص وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

    ومن جانبه رحب رئيس البرلمان القبرصي بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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