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    طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يصل دبي

    08:54 م السبت 15 يونيو 2019
    طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يصل دبي

    استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

    دبي (أ ش أ)

    وصل طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي إلى دبي.

    ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

    وقد غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم في بحر عمان، فيما أعلنت شركة "فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة، أن "زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة صباح السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".

    وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتي أمس الجمعة.

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    فرونت التير طاقم ناقلة النفط هجمات ناقلات النفط خليج عمان دبي الإمارات

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