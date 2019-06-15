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    بعثة مراقبة أوروبية: الانتخابات العامة النيجيرية لم تكن شفافة

    06:53 م السبت 15 يونيو 2019
    بعثة مراقبة أوروبية: الانتخابات العامة النيجيرية لم تكن شفافة

    الرئيس النيجيري محمد بوهاري

    واشنطن (د ب أ)

    ذكرت بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيجيرية، أن الانتخابات العامة التي جرت في البلاد العام الجاري وفاز فيها الرئيس محمدو بوهاري، وحزبه (مؤتمر كل التقدميين )، لم تكن شفافة وشابتها أعمال عنف ومضايقات للناخبين.

    وأفادت البعثة اليوم في العاصمة أبوجا بتقريرها النهائي حول الانتخابات: "لقد شابت الانتخابات بشكل متزايد أعمال عنف وترهيب ، وأصبح دور هيئات الأمن أكثر إثارة للجدل مع تقدم العملية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت .

    وأضافت: "لقد أضر ذلك بنزاهة العملية الانتخابية، وربما يردع المشاركة المستقبلية".

    وفاز بوهاري 76 عاما، بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، في تلك الانتخابات التي جرت في فبراير، بـ 56% من الأصوات، مقابل 41% لأقرب منافسيه، عتيق أبو بكر، بـ 41% من الأصوات، كما فاز الحزب الحكام بأغلبية المقاعد البرلمانية.

    محمدو بوهاري الانتخابات العامة النيجيرية انتخابات

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