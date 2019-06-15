بالصور– انتهاء التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، إغلاق باب التصويت في المنافسة التي تجرى لاختيار مجلس الإدارة بالدورة الانتخابية التي تمتد بين 2019 و2023.

وبدأت عملية التصويت في الثامنة صباحًا، وأغلقت الغرفة التجارية أبواب مقرها بمحطة الرمل في تمام الخامسة مساء، فيما سمحت اللجنة المشرفة للناخبين الذين حصلوا على استمارات قبل حلول الخامسة بالإدلاء بأصواتهم بعد مرور الوقت، فيما لم يتم السماح بدخول أشخاص إضافيين للمقر عقب انتهاء الوقت الرسمي.

وشهد الاقتراع إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع انتخابات مماثلة على مستوى مجالس إدارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

ويبلغ عدد التجار الناخبين المقيدين بالغرفة التجارية بالإسكندرية 47 ألفا و389 ناخبًا يدلون بأصواتهم في لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، لاختيار 9 أعضاء لمجلس الإدارة من بينهم منصب رئيس الغرفة، فيما سيتم تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة لاستكمال المجلس المحدد بـ18 عضوًا.

وتشهد الانتخابات منافسة قوية تضم 19 مشرحًا بينهم قائمتين، الأولى قائمة "عطاء وتواصل" التي يتصدرها أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتضم القائمة 9 مرشحين بينهم "الوكيل" وثمانية من أكبر التجار ورجال الأعمال بالمحافظة هم "أحمد حسن، محمد المازني، أحمد صقر، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني، محمد فتح الله، عمر الغنيمي.

وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم في عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم الدكتور سمير صديق، بجانب كل من "أشرف مصطفى سلامة، خالد سليمان فهمي، جابر محمد محمود عثمان، وحازم مصطفى المنوفي".

بينما يتنافس 5 مرشحين مستقلين كل من "خالد رمضان حسنين، سامية مصطفى السيد، عبدالناصر فرحات، محمد عبدالمجيد أبو الفتوح، وناصر السيد خليل".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل الماضي، إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وحددت موعدها في 15 يونيو الجاري.