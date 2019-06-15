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    فرونت لاين: ناقلة النفط فى طريقها للخروج من المياه الإيرانية

    04:19 م السبت 15 يونيو 2019
    فرونت لاين: ناقلة النفط فى طريقها للخروج من المياه الإيرانية

    فرونت ألتير

    ستوكهولم - (د ب أ):

    ذكر متحدث باسم شركة"فرونت لاين" المالكة لناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي أنه يجري حاليا قطر الناقلة، وهي في طريقها للخروج من المياه الإيرانية.

    وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر أن يقيم فريق إنقاذ في وقت لاحق الأضرار التي لحقت بالناقلة ثم يقرر بعد ذلك الجهة التي ستنتقل إليها الناقلة.

    ويعمل فريق الإنقاذ على متن زورق القطر "مبارك شالينجر".

    وقالت الشركة إنها ستدرس أيضا احتمال نقل حمولة من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى سفينة أخرى.

    وأصدرت البحرية الإيرانية إذنا لدخول زورق القطر مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته شركة "فرونت لاين" في بيان.

    ومازالت تُجرى خطط لإعادة الطاقم الذي بلغ قوامه 23 فردا من إيران إلى بلاده.

    فرونت ألتير المياه الإيرانية شركة فرونت لاين النفط
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