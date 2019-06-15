النائب العام السوداني: محاكمة البشير بعد أسبوع

القاهرة - (مصراوي):

أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير، سيُحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وهدد النائب العام السوداني بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين.

وأكد النائب العام، أنه ليس هناك شخص فوق القانون والنيابة لديها تفويض كامل.

وفيما يتعلق بمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق صلاح قوش، قال "لا علم لنا إذا كان موجودا في السودان واعترضتنا قوة من الأمن عند الذهاب للقبض عليه".

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبله.