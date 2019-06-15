  • عاجل:"إسكان النواب" تعلن موعد تطبيق القانون الجديد لـ"الإيجارات القديمة"​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    بوتين يتهم أمريكا بخوض الحروب التجارية بلا "قواعد اشتباك"

    02:32 م السبت 15 يونيو 2019
    بوتين يتهم أمريكا بخوض الحروب التجارية بلا "قواعد اشتباك"

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    دوشنبه - (د ب أ):

    اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها تخوض "حروب تجارية" عديدة " دون قواعد اشتباك".

    ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اليوم السبت: " الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق".

    وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة " إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي" لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل.

    وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها كما أن بوتين انتقد مرارا " الحرب التجارية" من قبل الولايات المتحدة ضد الصين.

    وللمرة الثالثة الشهر الجاري، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينج الذي يحتفل اليوم السبت في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.

    وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيس كريم الروسي كهدية.

    بوتين حروب تجارية أمريكا آسيا

    الخبر التالى:

    بريطانية إيرانية مسجونة في طهران تبدأ إضرابا عن الطعام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان