لبنان: بإمكان روسيا القيام بدور إيجابي في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

موسكو - (د ب أ):

أشار الياس بوصعب وزير الدفاع اللبناني، قبيل زيارته إلى موسكو في الفترة الممتدة بين 24 و27 حزيران/يونيو الحالي حيث يشارك في فعاليات معرض "آرمي 2019" للصناعات العسكرية، إلى إمكانية قيام روسيا بدور في ترسيم الحدود بين بلاده وسوريا.

وقال بوصعب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" نشرت اليوم السبت" الآن لدينا معطيات بأن سوريا تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات".

وأضاف بوصعب "قد يكون لديها (روسيا) مصلحة اقتصادية في ذلك، خصوصاً أن شركة نوفاتيك الروسية موجودة في البحر، وبدأت العمل بالفعل على استخراج الغاز من البلوكات في لبنان، وقد يكون لديها دور في البلوكات الموجودة في سوريا، وعليه ستكون هناك مصلحة لترسيم الحدود البحرية، ومن هنا يمكن أن يكون لروسيا دور إيجابي لتسريع هذه المهمة".

ونفى بوصعب وجود ضغوط على لبنان لمنعه من الحصول على أسلحة من روسيا، لافتاً إلى أن "ما يجعل لبنان أكثر ميلاً لاستلام الأسلحة من الولايات المتحدة هو لكونها تأتي على شكل هبات، ولا تُشترى، ولا يُدفع ثمنها. أما الآليات الأخرى، من مدافع ودبابات روسية، فإننا نشتري حتى اليوم من روسيا ما يرتبط بها من قطع غيار أو معدات للصيانة، فضلاً عن الذخيرة المستخدمة في الراجمات والدبابات الروسية، وهذا الأمر سيستمر، أما كل ما يمكن أن يأتي من هبات للجيش اللبناني، ويكون في حاجة إليها، فهي موضع ترحيب، وعلينا أن نعرض أيّة اقتراحات في هذا الشأن على الحكومة لقبول هذه الهبة أو تلك".

ورداً على سؤال حول مدى اهتمام لبنان بإرسال ضباط للتدريب في روسيا أو إجراء تدريبات مشتركة مع الجيش الروس، قال بوصعب "هناك حديث عن اتفاقية تعاون مشترك بين لبنان وروسيا، وسبق أن وُقّع اتفاق من هذا القبيل قبل قرابة عشر سنوات، وحالياً هناك اتفاقية مماثلة مطروحة على مجلس الوزراء لإعطاء الإذن لوزير الدفاع بتوقيعها".

من جهة اخرى ،كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد اعلنت الشهر الماضي استعداد إسرائيل للدخول في محادثات مع لبنان، بوساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، الغنية بالموارد الطبيعية.