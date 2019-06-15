هونج كونج توقف مشروع قانون مثير للجدل

هونج كونج - (د ب أ):

أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم السبت وقف مشروع قانون يستهدف تسليم المطلوبين للصين بعد أسبوع من الاحتجاجات الحاشدة.

وأصدرت الرئيسة التنفيذية للمدينة التي تخضع لحكم شبه ذاتي إعلانا بهذا الصدد اليوم السبت، قبل يوم من تنظيم مسيرة احتجاجية أخرى متوقعة.

وساهم الغضب بسبب مشروع القانون في توحيد هونج كونج بطريقة لم تشهدها المدينة منذ احتجاجات واسعة مطالبة بالديمقراطية في عام 2014، حيث يخشى كثيرون من أن تكون مؤشرا على أن المدينة تقترب من فقدان حكمها الذاتي لصالح الصين.

واستخدمت شرطة هونج كونج يوم الأربعاء الماضي الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين طوقوا المجلس التشريعي لمنع القراءة الثانية لمشروع القانون.