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    هونج كونج توقف مشروع قانون مثيرًا للجدل

    10:04 ص السبت 15 يونيو 2019
    هونج كونج توقف مشروع قانون مثيرًا للجدل

    تظاهرة في هونج كونج

    هونج كونج- (د ب أ):

    أعلنت كاري لام، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، اليوم السبت- وقف مشروع قانون يستهدف تسليم المطلوبين للصين، بعد أسبوع من الاحتجاجات الحاشدة.

    وأصدرت الرئيسة التنفيذية للمدينة التي تخضع لحكم شبه ذاتي إعلانا بهذا الصدد اليوم السبت، قبل يوم من تنظيم مسيرة احتجاجية أخرى متوقعة.

    وأسهم الغضب بسبب مشروع القانون في توحيد هونج كونج بطريقة لم تشهدها المدينة منذ احتجاجات واسعة مطالبة بالديمقراطية في عام 2014، حيث يخشى كثيرون من أن تكون مؤشرا على أن المدينة تقترب من فقدان حكمها الذاتي لصالح الصين.

    واستخدمت شرطة هونج كونج يوم الأربعاء الماضي الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين طوقوا المجلس التشريعي لمنع القراءة الثانية لمشروع القانون.

    هونج كونج تسليم المطلوبين قانون تسليم المطلوبين الصين مسيرة احتجاجية

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