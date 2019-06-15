البريد الأردني يطرح طابعا تذكاريا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

عمان - (د ب أ):

طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2019 للبيع المباشر للجمهور اعتبارا من غد الاحد، حسبما أفاد الناطق الاعلامي باسم الشركة زهير العزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت عن العزة قوله إن الإصدار والذي يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، يشمل فئة واحدة بقيمة 80 قرشا.

وأشار إلى أن الإصدار متوفر في قسم هواة جمع الطوابع في مبنى الشركة .

وفي مايو 2018، نقلت السفارة الأمريكية مقرها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2017، أن بلاده تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ولاقت الخطوة الأمريكية تنديدًا دوليًا واسعًا، فيما قامت القيادة الفلسطينية على إثرها بقطع اتصالاتها مع واشنطن.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى القرارات الدولية الصادرة بهذا الصدد.