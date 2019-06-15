سوريا الديمقراطية تسلم بروكسل 6 من أطفال الدواعش

بروكسيل - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن الأطفال الأيتام الستة الذين تسلمتهم بلاده من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا والذين كان آباؤهم البلجيكيون التحقوا بتنظيم داعش ، وصلوا إلى بلجيكا.

وقال ريندرز - في تغريدة على (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنّ "الأطفال الستّة وصلوا الأن إلى بلجيكا من سوريا،" مضيفا "تجري الآن متابعتهم ومواكبتهم من أجهزة إعانة الشبيبة والنيابات العامة المحلية المختصة".

ومن جهتها قالت النيابة العامة في بيان إنّ "كل الأطفال تمت مواكبتهم نفسياً خلال العملية وسيتم الاهتمام في مرحلة أولى بحالتهم الجسدية النفسية".

وأضافت أنه "ينبغي الإشارة إلى أن هؤلاء الأطفال أقاموا لمدة طويلة في سوريا وفي ظروف صعبة".

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا أعلنت أنها سلمت مسؤولين بلجيكيين الخميس ستة أطفال أيتام كان آباؤهم التحقوا بتنظيم داعش.

وبحسب النيابة العامة البلجيكية فإن أحد هؤلاء الأطفال "بلغ مؤخرا سن الرشد".

وكان مسؤولون بلجيكيون أعلنوا في وقت سابق أن أربعة من هؤلاء الأطفال الستة تفوق أعمارهم عشر سنوات لكن أيا منهم ليس مشتبها به في نظر القانون البلجيكي.

وكان هؤلاء الأيتام يقيمون في مخيمات تابعة للأكراد في سوريا. وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها بلجيكا عملية إعادة من هذا النوع.

ولا يزال هناك بحسب مصادر متطابقة، ما بين 50 و 60 قاصرا بلجيكيا في مخيمات الهول وروج وعين عيسى التابعة للسلطات الكردية في سوريا.