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    "العربية": الجيش الليبي يصد هجمات على مطار طرابلس

    04:11 ص السبت 15 يونيو 2019
    "العربية": الجيش الليبي يصد هجمات على مطار طرابلس

    الجيش الليبي

    طرابلس - (أ ش أ):

    أفادت قناة (العربية الإخبارية) بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية.

    وكانت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، أفادت مساء الجمعة بأن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته، وأوضحت أن "المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار".

    إلا أنها أشارت إلى أن "قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار"، مؤكدة أن "فصائل الوفاق ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزاء المطار".

    وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، نشرت مساء الجمعة، عبر صفحتها على فيسبوك، فيديو لمطار طرابلس، بعد تصدي الجيش لهجوم الوفاق. وفي منشور آخر، أشارت إلى تصدي الجيش الليبي لأكثر من 20 هجوما على المطار القديم.

    ومنذ 4 أبريل الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد الميليشيات من طرابلس،.

    وتسيطر قوات الجيش الليبي على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع، بينما يطالب قادة عسكريون بحكومة الوفاق بضرورة السيطرة على المطار لأنه يمثل خط الإمداد القادم من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) للجيش الليبي في محاور القتال جنوبي العاصمة.

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