الجهيناوي يشرف على أول اجتماع لجنة القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية

تونس- أ ش أ:

أشرف وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، أمس الجمعة، على أول اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية المشكلة بأمر حكومي في مايو الماضى، وذلك بحضور ممثلي رئاسة الجمهورية والهياكل التونسية المعنية.

وأكد الوزير انه بالنظر إلى حجم هذه المناسبة وعدد المشاركين الكبير المتوقع، يجب التنسيق وحسن التحضير لهذا الاستحقاق الدولي الهام الذي نالت تونس شرف احتضانه منذ قمة الفرنكفونية بمدغشقر سنة 2016 والذي تم تأكيده خلال قمة أريفان سنة 2018 بحضور رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وأضاف الجهيناوى أن هذا الاختيار دليل على استرجاع تونس لمكانتها وإشعاعها على الساحتين الاقليمية والدولية وتقديرا لدورها التاريخي في إنشاء منظمة الفرنكفونية على يد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أحد الآباء المؤسسين.

كما أشار الوزير الى أن اختيار تونس لتنظيم هذه القمة التي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية، بقدر ما يعتبر مبعث فخر واعتزاز لبلادنا، فإنه يضع عليها مسؤولية النجاح في تنظيم هذا الموعد الدولي الكبير والتألق على غرار توفقها في احتضان وتنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية في مارس 2019.