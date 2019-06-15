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    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

    02:00 ص السبت 15 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

    الرئيس الاميركي دونالد ترامب


    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخف بالأمر".

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