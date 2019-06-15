حول العالم في 24 ساعة: ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان



القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخف بالأمر".