حول العالم في 24 ساعة: ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخف بالأمر".
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