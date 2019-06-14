الرئيس الصيني يبدي دعم بلاده لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان

نيودلهي (أ ش أ)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الجمعة) عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم من أجل تحسين العلاقات بين الهند وباكستان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن تصريحات الرئيس الصيني جاءت بعد يوم واحد من إبلاغ رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي له خلال اجتماعهما أمس الخميس بمخاوفه الكبيرة من شن هجمات إرهابية قادمة من باكستان.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الرئيس الصيني جاء خلال مباحثات أجراها اليوم (الجمعة) مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش حضورهما قمة منظمة شانغهاي للتعاون والتي اختتمت فعالياتها اليوم في العاصمة القرغيزية بيشكك.

ونقلت الصيحفة الهندية عن شي، قوله: إن الصين "تدعم تحسين العلاقات بين باكستان والهند"، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الضرورية لباكستان لبناء قدراتها من أجل مكافحة الإرهاب الذي تخشى الصين من أن يؤثر على الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والذي تموله بكين بتكلفة تبلغ 60 مليار دولار.