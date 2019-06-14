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    رئيس اريتريا يدعو إلى عدم إقصاء أي من أطراف الحوار فى السودان

    10:11 م الجمعة 14 يونيو 2019
    رئيس اريتريا يدعو إلى عدم إقصاء أي من أطراف الحوار فى السودان

    الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي

    أسمرة/الخرطوم (د ب أ)

    دعا الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي، اليوم الجمعة، الشعب السوداني للتعامل بقدر من الصبر حتى تمر الفترة الانتقالية بنجاح مع الحرص على عدم إقصاء أي طرف من أطراف الحوار والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة.

    وأشار محمود حمزة محمد القائم بأعمال سفارة السودان باريتريا اليوم، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، إلى تطابق وجهات النظر بين الخرطوم وأسمرة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان قد قام بزيارة قصيرة لأسمرة اليوم.

    وأكد حمزة أن الرئيس أفورقي أكد للبرهان تضامن ودعم أريتريا شعبا وقيادة لحق الشعب السوداني في تحديد خياراته ومصيره دون أي تدخل أيا كان على المستوى الإقليمي أوالدولي.

    وعاد البرهان إلى الخرطوم عصر اليوم بعد زيارة إلى دولة إريتريا استغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي.

    وقال حمزة إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الاريتري لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

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