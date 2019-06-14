تشيلي: بدء جهود إنقاذ أشخاص محاصرين في منجم شمالي البلاد

سانتياجو (أ ش أ)

أعلنت السلطات في تشيلي بدء فرق متخصصة محاولاتها لإنقاذ 3 أشخاص يحملون الجنسية البوليفية محاصرين في إحدى المناجم شمالي البلاد.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة أن المنجم انهار مساء أمس الخميس وبداخله 3 أشخاص في عمق يصل إلى 70 متراً، مضيفة أن رجال الإطفاء سارعوا كذلك برفقة عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث الذي يقع على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال العاصمة سانتياجو.

وأكدت السلطات المحلية التشيلية اليوم أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون أحياء.

من جانبه، عبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس - في تغريدة له على "تويتر" - عن قلقه بشأن الحادث، مثنيًا على الجهود التشيلية في محاولاتها لإنقاذ المحاصرين.