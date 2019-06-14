بريطانيا: أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان امتداد لسلوك إيران المزعزع للأمن في المنطقة.

ودعا هانت إيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، لوقف جميع أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وتابع وزير الخارجية البريطاني، من شبه المؤكد أن فرعًا من الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان.

وأشار جيريمي هانت، إلى أن إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجمات في خليج عمان.