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    بريطانيا: أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان

    08:54 م الجمعة 14 يونيو 2019
    بريطانيا: أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان

    وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان امتداد لسلوك إيران المزعزع للأمن في المنطقة.

    ودعا هانت إيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، لوقف جميع أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

    وتابع وزير الخارجية البريطاني، من شبه المؤكد أن فرعًا من الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان.

    وأشار جيريمي هانت، إلى أن إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجمات في خليج عمان.

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