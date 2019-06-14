بعد التوصية بطردها.. ترامب يؤكد: لن أتخلى عن "كونواي"

واشنطن (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يتبع توصية من هيئة رقابية حكومية لطرد مستشارته كيليان كونواي بشأن انتهاكات مزعومة لقانون يحد من الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية: "لن أطردها، أعتقد أنها شخص رائع.. إنها متحدثة هائلة".

وأوصى مكتب المستشار الخاص، بترامب بطرد كونواي أمس الخميس، قائلا إنها انتهكت مرارًا وتكرارًا قانونًا يعرف باسم قانون هاتش.

واستشهد المكتب بعدة تعليقات أدلت بها كونواي في مناسبات إعلامية " تورطت فيها في نمط من الهجمات الحزبية" على العديد من الديمقراطيين بعد فترة وجيزة من إعلان ترشحهم لتولي منصب الرئيس.

وقال ترامب إنه يبدو له أن توصية مكتب المستشار كانت محاولة "لسلب حقها في حرية التعبير".

وأضاف أيضًا أن كونواي أدلت بتعليقاتها ردًا على الهجمات السياسية ضده.