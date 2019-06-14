ماكرون يطالب تركيا بوقف أنشطتها غير القانونية قبالة قبرص

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يطالب تركيا بوقف أنشطتها غير القانونية قبالة سواحل قبرص، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وجاء كلام ماكرون خلال كلمته في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، حذر تركيا، في وقت سابق، من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا "بالرد بشكل مناسب".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إنّ وزراء خارجية الاتحاد الـ 28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.

وكانت تركيا أعلنت، عزمها القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية اكسون موبيل.

لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وأثار اكتشاف احتياطات غاز كبيرة في البحر المتوسط نزاعا على هذه الموارد الهائلة.