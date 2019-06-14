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الجيش السوري يُعلن قتل إرهابيين وتدمير تمركزاتهم في ريفي إدلب وحماة

07:15 م الجمعة 14 يونيو 2019
الجيش السوري يُعلن قتل إرهابيين وتدمير تمركزاتهم في ريفي إدلب وحماة

الجيش السوري

دمشق (أ ش أ)

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة، تمكن وحدات تابعة له من قتل عدد من الإرهابيين وتدمير عتاد ومنصات صواريخ كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة بريفي أدلب وحماة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المجموعات الإرهابية جددت انتهاكاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ والقذائف المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب، حيث قامت على الفور وحدات من الجيش بالرد على مصادر إطلاق القذائف قضت خلالها على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين، ودمرت عتاداً لهم ومنصات إطلاق صواريخ تعود للارهابيين.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش السوري سوريا الإرهاب إدلب السورية حماة دمشق

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