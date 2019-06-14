أكثر الكلمات إنتشاراً

هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط لبلاده قرب مضيق هرمز

07:03 م الجمعة 14 يونيو 2019
رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على ناقلة نفط لبلاده قرب مضيق هرمز

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو (أ ش أ)

أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه يعد تهديدا للملاحة الآمنة.

وقال آبي - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفاصيل الزيارة التي قام بها إلى إيران، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن شكره له لمحاولته المساعدة في تهدئة حدة التوترات في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه يعتزم مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا المحتوى من

شينزو آبي اليابان الإرهاب مضيق هرمز دونالد ترامب إيران هجمات ناقلات النفط

الخبر التالى:

غسان سلامة: هناك إمكانية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان