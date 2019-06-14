فوكس نيوز: إيران تحتجز طاقم إحدى سفينتي "خليج عمان" المستهدفتين

القاهرة – مصراوي:

قال مسؤولون أمريكيون، إن طاقم إحدى ناقلتي النفط اللتان جرى استهدافهمها في خليج عمان، تحتجزه السلطات الإيرانية، منذ يوم الخميس، بعد إن تم إنقاذهم بواسطة سفينة تجارية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضافت المصادر لـ"فوكس نيوز"، أنه تم إنقاذ طاقم "فرونت ألتير"، من قبل شركة هيونداي دبي، إلا أن الزوارق الحربية الإيرانية سرعان ما طوقت السفينة وطالبو الطاقم بتسليم أنفسهم.

وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن الأعضاء الثلاثة والعشرين للطاقم المحتجز في إيران، لا يزالون محتجزين منذ الخميس، ولا يعلمون مستقبلهم.

وأظهرت الصور ولقطات من قناة "برس تي في" الإيرانية، الناطقة بالإنجليزية أفراد الطاقم قائلين إنهم "في صحة كاملة".

واستهدفت ناقلتا النفط، كوكوكا كاريدجس، وفرونت اتلاير، النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنيهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

ونقلت سفينة "باينبريدج" الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية على متنها، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.