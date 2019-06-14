الإنتربول: إلقاء القبض على مشتبه فيه رئيسي في هجمات سريلانكا

ليون (د ب أ)

أعلنت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على مشتبه فيه رئيسي بعد الهجمات المروعة التي شهدتها سريلانكا في يوم عيد الفصح الماضي وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.

وأوضحت منظمة الإنتربول أنه تم اعتقال الرجل 29 عاما، المنحدر من سريلانكا وتسليمه لسريلانكا اليوم مع أربعة من المشتبه بهم الآخرين.