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ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

05:26 م الجمعة 14 يونيو 2019
ترامب يتهم إيران بالتورط في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخف بالأمر".

وأشار ترامب إلى مقطع فيديو للبحرية الأمريكية يُزعم أنه يظهر سفينة إيرانية تزيل لغما غير منفجر من إحدى الناقلتين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وقال: "لقد فعلت إيران ذلك حتما وأنتم تعلمون أنهم فعلوها لأنكم رأيتم القارب"، مضيفًا أن اللغم الممغنط الذي تم إزالته كان "مكتوبا عليه إيران".

وأضاف أن هذا يظهر أن إيران لا تريد أن تترك وراءها دليلا.

دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران خليج عمان هجمات ناقلات النفط

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