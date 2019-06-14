المكسيك: لم نقبل استقبال عدد غير محدود من طالبي اللجوء من أمريكا

مكسيكو سيتي (أ ش أ)

أكدت المكسيك أنها لم تقبل بأن ترسل إليها الولايات المتحدة عددًا غير محدود من طالبي اللجوء على الأراضي الأمريكية.

وقال وزير خارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - إنه سيُعقد مناقشة مع مسئولين أمريكيين بشأن أي المدن سيتم فيها توسيع نطاق البرنامج المعروف باسم "البقاء في المكسيك"، إلى جانب مناقشة أيضًا آلية تحديد عدد الأشخاص، وأي الجنسيات التي ستقبل المكسيك استقبالها.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات إيبرارد جاءت قبل اجتماعات مع مسئولين أمريكيين ستتم في وقت لاحق اليوم لتحديد مسألة تمديد البرنامج المثير للجدل.

وكانت المكسيك قد وافقت الأسبوع الماضي على تمديد البرنامج الذي يسمح للولايات المتحدة إرسال معظم طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى إلى المكسيك للانتظار على أراضيها إلى حين البت والموافقة على طلبات لجوئهم في المحاكم الأمريكية.