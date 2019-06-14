وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو لـ"اغتيال قادة حماس"

كتبت – إيمان محمود:

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، اليوم الجمعة، بضرورة العودة إلى سياسة الاغتيالات بحق قادة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المُحاصر.

وأعرب يعالون –في حوار له مع إذاعة 103FM العبرية- عن استيائه من السياسة الحالية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع حماس، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تغيّر تل أبيب هذه السياسة وتوقف السماح بتحويل المساعدات المالية الخارجية للقطاع.

وقال يعالون إن الحكومة الإسرائيلية قللت من شأن البالونات والطائرات الورقية، حتى وصل الأمر في النهاية إلى إلقاء الصواريخ على تل أبيب.

وأضاف وزير الدفاع الأسبق أن الجيش الإسرائيلي لديه قدرات هائلة تمكّنه من أن يجعل حماس تدفع الثمن، مؤكدًا "علينا استعادة الوضع كما كان حتى عام ونصف العام، عندما كانت حماس لا تطلق رصاصة واحدة، وإذا أطلقت يجب أن تفهم أنها ستدفع الثمن".

وانتقد يعالون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن " يتخلى عن أمن بلاده، وأن مستوطنات الجنوب الإسرائيلي "غلاف غزة"، تعاني من إهمال رئيس الوزراء، والذي يجب أن يلتفت إليهم ويولي الاهتمام الكافي بهم".