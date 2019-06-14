مبعوث أممي يجتمع مع قيادة حماس بغزة في ظل توتر مع إسرائيل

غزة - (د ب أ):

بدأ مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف اليوم الجمعة، اجتماعا مع قيادة حركة حماس في غزة في ظل توتر مع إسرائيل.

وذكرت مصادر في حماس أن ميلادينوف وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية صباح اليوم وبدأ اجتماعا مع مسؤولين في الحركة على الفور.

كان ميلادينوف زار قطاع غزة أخر مرة في 13 من الشهر الماضي وكرر حينها دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت مساء الخميس للمرة الثانية خلال 24 ساعة على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن غارات استهدفت بعدة صواريخ موقعي تدريب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ما خلف أضرارا مادية فيهما في ظل إخلائهما بشكل مبكر.

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل إصابة قذيفة أطلقت من قطاع غزة مبني خال في بلدة سديروت المحاذية للقطاع ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وهذه القذيفة الثانية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة في غضون ال24 ساعة الماضية على جنوب إسرائيل التي ردت بغارة جوية استهدفت أرضا زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع من دون وقوع إصابات.