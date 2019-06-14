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    اليابان لا تعتزم إرسال قوات دفاع ذاتي عقب الهجوم على ناقلة نفط في خليج عمان

    11:17 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    اليابان لا تعتزم إرسال قوات دفاع ذاتي عقب الهجوم على ناقلة نفط في خليج عمان

    وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا

    طوكيو - أ ش أ

    قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس.

    وقال إوايا - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - إن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.

    ولفت وزير الدفاع الياباني إلى أنه لم يتضح بعد من نفذ الهجوم وما نوع الأسلحة التي تم استخدامها، موضحا أن الحكومة قد تتخذ قرارا مختلفا إذا كانت حياة الكثير من المواطنين اليابانيين عرضة للخطر في موقف مماثل.

    تجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم أمس الخميس بالقرب من مضيق هرمز بأمان والتي لم تكن تحمل على متنها أي مواطنين يابانيين.

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    وزير الدفاع الياباني اليابان قوات دفاع ذاتي هجمات ناقلات النفط خليج عمان

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