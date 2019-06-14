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    تركيا: تحييد 48 إرهابيا في عملية المخلب شمال العراق

    11:00 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    تركيا: تحييد 48 إرهابيا في عملية المخلب شمال العراق

    تركيا

    أنقرة - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد "48 إرهابيًا" منذ انطلاق عملية المخلب ضد حزب "العمال الكردستاني" (بي.كيه.كيه) شمالي العراق.

    ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء عن بيان صادر عن الوزارة قوله اليوم الجمعة إن ثلاثة "إرهابيين من "بي.كيه.كيه" تم تحييدهم في إطار عملية المخلب الجارية بنجاح ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

    وأوضح البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية المخلب بلغ 48 إرهابياً.

    وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

    ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

    يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

    وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب "بي كيه كيه" منظمة إرهابية.

    تركيا العراق عملية ارهابية حزب العمال الكردستاني الارهاب

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