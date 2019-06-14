أعضاء بالبرلمان الأوروبي: قوة اليمين المتطرف ستتضاعف داخل المجلس

بروكسل - (أ ش أ):

أكد أعضاء في البرلمان الأوروبي، أن كتلة القوميين في البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا تتضاعف قوتها لتصل إلى 73 نائبا في المجلس المؤلف من 751 مقعدا.

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم الجمعة أن حزب "الهوية والديمقراطية" المعروف سابقا باسم "أوروبا الأمم والحريات" أصبح خامس أكبر كتلة في البرلمان بعد الخضر مباشرة.

وقالت مارين لوبين رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي - في تصريح أوردته القناة - "إن هذه المجموعة من الآن فصاعدا أول قوة قومية في البرلمان الأوروبي".

وتأتي هذه الزيادة في مقاعد اليمين بعد النجاح الذي حققه الشعبويون والمشككون بأوروبا في الانتخابات الأوروبية التي أجريت الشهر الماضي، دون تمكنهم من إحداث اختراق كبير كانت تخشاه المؤسسة السياسية الأوروبية.

من جانبها، أكد النائب الأوروبي تييري ماريني من حزب التجمع الوطني الفرنسي - في تغريدة - أن عدد نواب حزب "الهوية والديموقراطية" يبلغ الآن 73 نائبا من 9 دول، مقابل 36 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.

يذكر أن كتلة القوميين تضم أيضا حزب الرابطة الإيطالي المناهض للهجرة وحزب (فلامز بيلانغ) البلجيكي وحزب الحرية النمساوي، وستبدأ نشاطها في البرلمان الجديد في 2 يوليو.