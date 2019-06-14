مقتل طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط فيتنام

هانوي - (د ب أ):

لقي طياران حتفهما إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط فيتنام صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتحطمت الطائرة، التي تشغلها مدرسة تدريب ضباط القوات الجوية في منطقة نها ترانج، في منطقة كام لام الريفية بإقليم خانه هوا.

ولا يزال موقع التحطم مغلقا أمام العامة لحين انتهاء السلطات من التحقيقات.

ولم تكشف السلطات عن هويتي الطيارين أو طراز الطائرة.