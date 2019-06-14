أمريكا تنشر فيديو يؤكد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

(مصراوي)

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، فيديو لقارب إيراني ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عمان.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "إن قاربًا تابعًا لدورية للحرس الثوري الإيراني اقترب من الناقلة اليابانية ولوحظ وسُجل إزالته للغم لم ينفجر".