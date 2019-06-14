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    أمريكا تنشر فيديو يؤكد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

    04:38 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    أمريكا تنشر فيديو يؤكد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

    استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

    (مصراوي)

    نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، فيديو لقارب إيراني ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عمان.

    وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "إن قاربًا تابعًا لدورية للحرس الثوري الإيراني اقترب من الناقلة اليابانية ولوحظ وسُجل إزالته للغم لم ينفجر".

    واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
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