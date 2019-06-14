إيران ترفض اتهامات أمريكا بشأن الهجمات على ناقلتي نفط بخليج عمان

نيويورك - (د ب أ):

قالت إيران إنها "ترفض بشكل قاطع" الزعم الأمريكي الذي ”لا أساس له“ بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وذكرت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في بيان: "المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية" .

وأضافت: "إن الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار".

وقالت البعثة "لا يمكن لحملات التلفيق والتضليل المعلوماتي ولا إلقاء اللوم على الآخرين بشكل مخجل أن تغير الحقائق. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أن يتوقفوا عن إشعال الحرب".