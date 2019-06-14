التحالف العربي: إسقاط 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها وخميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أنه تم تنفيذ عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها بجنوب غربي السعودية.

وأفادت القناة بأن "الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف كي 2".

وكان التحالف العربي، أعلن الأربعاء، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز".

وبحسب التحالف، أدى "سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة"، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية.