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    وزير الخارجية البريطاني: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط

    03:32 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    وزير الخارجية البريطاني: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط

    جيريمي هانت

    لندن- أ ش أ:

    أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.

    وقال هانت، وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، إن نقطة البداية تتمثل في أن نصدق وجهة نظر أمريكا في تحمل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط.

    واعتبر هانت أن الهجمات على ناقلتي النفط مثيرة للقلق، مؤكدا أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية.

    وتابع: سنعكف على التوصل لتقييم خاص للهجمات على ناقلتي النفط.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح/ في وقت سابق، بأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.

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    جيريمي هانت إيران الهجوم على ناقلات النفط خليج عمان وزير الخارجية البريطاني

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