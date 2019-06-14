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    ​مهاجم مسجدي كرايستشيرش يدعي أنه غير مذنب

    01:55 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    ​مهاجم مسجدي كرايستشيرش يدعي أنه غير مذنب

    ​مهاجم مسجدي كرايستشيرش برينتون تارانت

    ولنجتون - (د ب أ):

    ادعى الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بقتل 51 شخصا وجرح عشرات آخرين في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس، إنه غير مذنب، أثناء ظهوره أمام المحكمة العليا في المدينة عبر الفيديو اليوم الجمعة.

    وأنكر خلال ظهوره أمام المحكمة عبر الفيديو من سجن مشدد الحراسة في أوكلاند، جميع التهم الـ 92 المنسوبة إليه.

    واتُهم تارانت الشهر الماضي بالإرهاب إضافة إلى 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل يواجهها بالفعل عن هجومي 15 مارس.

    وقرر القاضي كاميرون ماندر محاكمة مدتها ستة أسابيع تبدأ في مايو المقبل.

    برينتون تارانت هجوم مسلح مدينة كرايستشيرش نيوزيلاندا
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