  • عاجل:تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    صحيفة: دولة عربية تشارك في مؤتمر البحرين "بوفد فني لا سياسي"

    12:12 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    صحيفة: دولة عربية تشارك في مؤتمر البحرين "بوفد فني لا سياسي"

    الكويت

    الكويت - ( د ب أ)

    أكدت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطيني المقرر عقده في البحرين نهاية الشهر الحالي، وانها ستلبي تلك الدعوة انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

    ونقلت صحيفة النهار الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس/ الجمعة بالكويت/ عن المصدر قوله إن تمثيل الكويت في المؤتمر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون فنيا وليس سياسيا، وسيبقى على مستوى وزارة المالية.

    وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

    ولفتت إلى أن المشاركة الكويتية تستهدف كذلك دعم الأونروا خصوصا بعدما توقف عنها الدعم الامريكي.

    الكويت البحرين فلسطين مؤتمر المنامة

    الخبر التالى:

    عطل فني في تطبيق "انستجرام" حول العالم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان