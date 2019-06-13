تويتر تلغي آلاف من الحسابات يعتقد أنها مدعومة من إيران

واشنطن - (د ب أ)

أزال موقع تويتر للتدوين المصغر أكثر من 4700 حساب تم إنشاؤه في إيران وتعتقد شركة التواصل الاجتماعي أنها مرتبطة أو تدعمها الحكومة الإيرانية.

وقالت الشركة الأمريكية اليوم الخميس في مدونة إن الحسابات البالغ عددها 4779 حسابا التي تم إنشاؤها في إيران كانت من بين حوالي 5 آلاف حساب مرتبط بعمليات معلوماتية تدعمها الدولة قامت تويتر بإيقافها.

وأشارت إلى أن الحسابات الأخرى قد تم إنشاؤها في روسيا وإسبانيا وفنزويلا.

وقامت بعض الحسابات الإيرانية بتغريد الأخبار العالمية "التي كانت غالبا ذات زاوية تصب في صالح وجهات النظر الدبلوماسية والجغرافية الاستراتيجية للدولة الإيرانية"، بينما انخرطت حسابات أخرى بشكل مباشر في مناقشات متعلقة بإسرائيل.

وقالت تويتر إن هناك نوعا آخر من الحسابات يستخدم مجموعة من الشخصيات المزيفة لاستهداف محادثات بشأن قضايا سياسية واجتماعية داخل إيران وعالميا.