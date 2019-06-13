  • عاجل:تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يدين الهجوم بخليج عمان

    10:02 م الخميس 13 يونيو 2019
    القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يدين الهجوم بخليج عمان

    اعتداء على ناقلة نفط في خليج عمان

    نيويورك - (أ ش أ)

    أدان جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الاعتداء الذي استهدف في وقت سابق اليوم ناقلتي بترول في خليج عمان.

    وذكر راديو /صوت أمريكا/ في نشرته باللغة الإنجليزية أن كوهين أكد - خلال كلمته في اجتماع عقد اليوم /الخميس/ لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط - أنه من غير المقبول على الإطلاق الاعتداء على سفن شحن تجارية.

    وقال كوهين "إن الاعتداء الذي وقع اليوم في خليج عمان يثير هواجس خطيرة للغاية".. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الراهن بتقييم الموقف.

    هذا المحتوى من

    هجمات ناقلات النفط خليج عمان حريق ناقلة نفط جوناثان كوهين

    الخبر التالى:

    المجلس الانتقالي: أحبطنا محاولتي انقلاب من عسكريين في السودان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان