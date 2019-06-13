القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يدين الهجوم بخليج عمان

نيويورك - (أ ش أ)

أدان جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الاعتداء الذي استهدف في وقت سابق اليوم ناقلتي بترول في خليج عمان.

وذكر راديو /صوت أمريكا/ في نشرته باللغة الإنجليزية أن كوهين أكد - خلال كلمته في اجتماع عقد اليوم /الخميس/ لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط - أنه من غير المقبول على الإطلاق الاعتداء على سفن شحن تجارية.

وقال كوهين "إن الاعتداء الذي وقع اليوم في خليج عمان يثير هواجس خطيرة للغاية".. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الراهن بتقييم الموقف.