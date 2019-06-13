  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة ومعلق وطرق مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    منفذ هجومي المسجدين بنيوزيلندا يمثل غدا أمام المحكمة العليا

    08:08 م الخميس 13 يونيو 2019
    منفذ هجومي المسجدين بنيوزيلندا يمثل غدا أمام المحكمة العليا

    القاتل برينتون تارانت منفذ هجومي المسجدين بنيوزيلن

    ويلنجتون - (د ب أ)

    يمثل الأسترالي برينتون تارانت المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، غدا الجمعة، أمام المحكمة العليا في المدينة.

    ووجهت اتهامات لتارانت الشهر الماضي بالإرهاب بالإضافة إلى 51 تهمة تتعلق بارتكاب جريمة قتل و 40 تهمة شروع في القتل.

    ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة عبر وصلة صوتية ومرئية من سجن أوكلاند الذي يقع على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر شمال كرايستشيرش ، حيث يتم احتجازه في حبس انفرادي في جناح شديد الحراسة.

    هجوم نيوزيلندا برينتون تارانت كرايستشيرش

    الخبر التالى:

    الجزائر: حبس وزير الأشغال والتجارة الأسبق في قضايا فساد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان