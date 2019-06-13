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    مسئول أمريكي: لغم لاصق كان على جانب إحدى الناقلات المستهدفة في بحر عُمان

    08:03 م الخميس 13 يونيو 2019
    مسئول أمريكي: لغم لاصق كان على جانب إحدى الناقلات المستهدفة في بحر عُمان

    حريق ناقلة نفط في خليج عمان

    القاهرة – مصراوي:

    نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، عن مسئول أمريكي أن طاقم إحدى الناقلات التي تعرضت للهجوم في بحر عُمان، لاحظوا وجود لغم بحري لاصق لم ينفجر على جانب الناقلة.

    وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

    وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.

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