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    أول تعليق من الخارجية على استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

    07:35 م الخميس 13 يونيو 2019
    أول تعليق من الخارجية على استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح الخميس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

    وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث.

    وفي هذا الصدد، شدّد المستشار أحمد حافظ على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.

    وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

    وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.

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