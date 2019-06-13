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    صالة الوصول تشتعل.. السعودية تنشر أول فيديو لاستهداف مطار أبها

    07:01 م الخميس 13 يونيو 2019
    صالة الوصول تشتعل.. السعودية تنشر أول فيديو لاستهداف مطار أبها

    قصف مطار أبها

    القاهرة – مصراوي:

    نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مطار أبها الدولي في السعودية لقصف حوثي أمس الأربعاء.

    وأعلنت المملكة تعرض المطار لاستهداف بمقذوف حوثي سقط في صالة الوصول بالمطار الواقع بمدينة أبها جنوبي المملكة، وأسفر ذلك عن إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة وبينهم أطفال.

    وقال الحوثيون في اليمن إنهم وراء عملية استهداف المطار السعودي، زاعمين أنهم أطلقوا صاروخ من طراز "كروز" على برج المراقبة بالمطار الدولي.

    وشهدت المملكة حملة دعم دولية كبيرة وإدانة للفعل الذي أقدم عليه الحوثيون ضد المدنيين في السعودية، واعتبر البعض أن الاستهداف يرقى إلى جرائم الحرب.

    مطار أبها السعودية إيران الحوثيون قصف مطار أبها

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