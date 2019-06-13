"الثراء الحرام".. تعرف على اتهامات النيابة العامة في السودان ضد البشير

القاهرة – مصراوي:

وجهت النيابة العامة السودانية، الخميس، اتهامات بـ"حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه" ضد الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة للوكالة الرسمية السودانية إنه تم توجيه تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.