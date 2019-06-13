أمريكا تطالب المجلس العسكري بإجراء تحقيق مستقل في فض اعتصام السودان

القاهرة – مصراوي:

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، الخميس، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية تيبور ناجي لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وبحضور المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، ناقش الجانبان ما جرى في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير ومسار التفاوض مع القوى المعارضة حول المرحلة الانتقالية.

وقال السفير صديق محمد عبدالله مدير إدارة الشئون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، بحسب بيان المجلس العسكري السوداني، أن البرهان عبر عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة باعتبارها قوي عظمي لها دورا إيجابيا يتطلع اليه الشعب السوداني ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام لإحداث الاستقرار المنشود.

وأضاف أن رئيس المجلس العسكري أكد انفتاح المجلس علي الدور الايجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول الي تسوية سياسية.

فيما أشار ناجي الي أن الاجتماع اتسم بالوضوح والصراحة تم فيه مناقشة الأحداث الرابع من يونيو (فض اعتصام القيادة العامة) داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وفي سياق متصل أعرب المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث عن سعادته باختياره مبعوثا للسودان مشيرا إلي سابق خبرته كدبلماسي في التعامل مع السودان موكدا رغبة المجتمع الدولي في دعم دعم تطلع الشعب السوداني الي حكومة مدنية.