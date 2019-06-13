واشنطن تدعو لجلسة مغلقة في مجلس الأمن لبحث هجوم خليج عمان

القاهرة – مصراوي:

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة مغلقة الليلة لبحث الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، بحسب قناة الحرة.

وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.